Little Hearts படக்குழுவை நேரில் அழைத்து பாராட்டிய விஜய் தேவரகொண்டா!
சிறிய பட்ஜெட்டில் உருவான "லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்" (Little Hearts), புதுமுகங்களான மௌலி தனுஜ் பிரஷாந்த் மற்றும் சிவானி நாகரம் நடித்திருக்கும் இப்படம், திரையரங்குகளில் செம வெற்றியைப் பதிவு செய்து வருகிறது.
படத்தின் முதல் நாள் வசூலாக 2 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது, அமெரிக்காவில் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் ஷோக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. திரைப்படத்தின் வசூல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது.
படத்தில் இடம் பெற்ற நகைச்சுவை காட்சிகள் அதிகமாக வொர்க் அவுட் ஆகியுள்ளதால் இளைஞர்கள் கூட்டம் படத்திற்கு பெரும் ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் படத்தை பார்த்த நானி படக்குழுவை பாராட்டி அவரது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டார். அந்த வரிசையில் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா லிட்டில் ஹார்ட்ஸ் படக்குழுவை நேரில் அழைத்து பாராட்டியுள்ளார். அந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிரது.