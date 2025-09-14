என் மலர்tooltip icon
      வெற்றிமாறன்- தனுஷ் கூட்டணியில் விரைவில் வடசென்னை 2: ஐசரி கணேஷ் அறிவிப்பு
      வெற்றிமாறன்- தனுஷ் கூட்டணியில் விரைவில் 'வடசென்னை 2': ஐசரி கணேஷ் அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Sept 2025 10:06 PM IST (Updated: 14 Sept 2025 10:07 PM IST)
      • இட்லி கடை திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
      • இட்லி கடை படத்தின் கதாப்பாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

      தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷ் நடிக்கும் 52-வது திரைப்படமாகும். தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

      இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அருண் விஜய் இப்படத்தில் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் அக்டோபர் 1-ம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது. இட்லி கடை படத்தின் கதாப்பாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

      இந்நிலையில், இட்லி கடை படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா இன்று மாலை முதல் நடைபெற்று வருகிறது.

      வெற்றிமாறன்- தனுஷ் கூட்டணியில் விரைவில் 'வடசென்னை 2' படம் உருவாக உள்ளதாக 'இட்லி கடை' விழாவில் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் அறிவித்துள்ளார்.

