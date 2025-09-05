என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
சிறந்த ஆசிய நடிகர் 2025 விருதை வென்ற டொவினோ!
டொவினோ தாமஸ் நடிப்பில் இந்தாண்டு ஐடெண்டிட்டி மற்றும் நரிவேட்டை திரைப்படம் வெளியானது. இந்த இரண்டு திரைப்படமும் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
சமீபத்தில் வெளியாகி பட்டையை கிளப்பும் லோகா திரைப்படத்தில் சாத்தான் என்ற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். லோகா 2 படத்தில் முன்னணி கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க இருக்கிறார்.
இந்நிலையில் டொவினோ தாமஸ் 2025 ஆண்டு செப்டிமியஸ் சிறந்த ஆசிய நடிகருக்கான விருதை வென்றுள்ளார்.இது அவருக்கு கிடைத்த இரண்டாவது கவுரவ விருதாகும்.
