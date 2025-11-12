என் மலர்
மீண்டும் இணையும் விஜய் சேதுபதி- தரணிதரண் கூட்டணி
விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான விஜய் சேதுபதி, தற்போது மிஷ்கின் இயக்கத்தில் 'டிரெயின்' படத்திலும், பூரி ஜெகநாத் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய படத்திலும் நடித்து வருகிறார்.
இதுதவிர 'பிக்பாஸ்' நிகழ்ச்சியையும் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இந்நிலையில், விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதன்படி, நடிகர் விஜய் சேதுபதி அடுத்ததாக இயக்குனர் பாலாஜி தரணிதரணுடன் மீண்டும் இணைகிறார்.
நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம், சீதக்காதி ஆகிய வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய பாலாஜி தரணிதரண் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி முன்னணி கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
விஜய் சேதுபதிக்கு ஜோடியாக ஜெய் பீம் புகழ் நடிகை லிஜோ மோல் ஜோஸ் நடிக்கிறார்.
