      வடம் டிரெய்லர் வெளியானது!
      'வடம்' டிரெய்லர் வெளியானது!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Feb 2026 3:50 PM IST
      • படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைத்துள்ளார்.
      • படம் மார்ச் 6ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

      வி.கே.கேந்திரன் இயக்கத்தில் நடிகர் விமல் நடிப்பில் உருவாகி உள்ளப் படம் வடம். உள்ளூர் கலாச்சார நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக காளை அடக்குதல் போட்டியை மையமாக கொண்டு படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் விமல் உடன் நட்டி சுப்ரமணியம், சனக்ஷா ஸ்ரீ, பாலா சரவணன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

      படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைத்துள்ளார். இப்படம் மார்ச் 6ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளநிலையில் இதன் டிரெய்லர் வெளியாகி உள்ளது. பலரும் விமலின் நடிப்பை பாராட்டி வருகின்றனர்.


      Vimal D Imman Trailer விமல் டி.இமான் டிரெய்லர் 
