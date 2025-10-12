Live
      பைசன் படத்தின் டிரெய்லர் நாளை வெளியாகிறது
      'பைசன்' படத்தின் டிரெய்லர் நாளை வெளியாகிறது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Oct 2025 8:23 PM IST
      திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வருகிற 17-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

      மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் 'பைசன்'. இப்படத்தில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார். இது கபடி வீரரின் வாழ்க்கை வரலாற்று கதை ஆகும்.

      இந்த படத்தை பா. ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் அப்ளாஸ் எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.

      இந்த படத்தில் அனுபமா பரமேஸ்வரன், ரெஜிஷா விஜயன், பசுபதி, கலையரசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வருகிற 17-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

      படம் வெளியாவதற்கு இன்றும் 5 நாட்களே உள்ள நிலையில் படத்தின் டிரெய்லர் நாளை வெளியாகிறது.

