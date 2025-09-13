என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
அதிரடி சீட் எட்ஜ் திரில்லர் - ஜீத்து ஜோசப் இயக்கிய Mirage படத்தின் டிரெய்லர் ரிலீஸ்!
இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய மிஸ்டரி த்ரில்லர் Mirage
இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய மிஸ்டரி த்ரில்லர் Mirage, செப்டம்பர் 19 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
மிராஜ் படத்தில் ஆசிஃப் அலி, அபர்ணா பாலமுரளி, ஹக்கிம் ஷாஜகான் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
படத்தின் கதையை ஜீத்து மற்றும் ஸ்ரீனிவாஸ் எழுதியுள்ளனர். இப்படம் அபர்ணா ஆர் தரகாட் எழுதிய கதையின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தொழிநுட்ப படக்குழு
ஒளிப்பதிவு: சதீஷ் குருப்
எடிட்டிங்: விநாயக் வி.எஸ்.
இசை: விஷ்ணு ஷ்யாம்
படத்தை E4 எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் முகேஷ் ஆர். மேத்தா, ஜதின் எம். சேதி, மற்றும் சி.வி. சரதி இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். டிரெய்லர் மக்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
