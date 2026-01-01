என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
அனிருத்தை ஓவர்டேக் செய்த சாய் அபயங்கர் - 2025 ஆம் ஆண்டின் TOP 10 Spotify தமிழ் பாடல்கள்!
- ஸ்பாடிஃபை இந்த ஆண்டின் பாடல்களை உலகளாவிய ரசிகர்களுக்கு கொண்டு சேர்த்தன.
- அனிருத் , சந்தோஷ் நாராயணன், சாய் அப்யங்கர் ஆகியோர் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளனர்.
2025 ஆம் ஆண்டு தமிழ் சினிமாவிற்கு ஒரு திருப்புமுனையான ஆண்டாக அமைந்தது. கொரோனா பெருந்தொற்றுக்குப் பிறகு திரையரங்குகள் முழு வீச்சில் திரும்பிய நிலையில், இசைத் துறை புதிய உச்சங்களைத் தொட்டது.
ஸ்பாடிஃபை போன்ற ஸ்ட்ரீமிங் தளங்கள், இந்த ஆண்டின் பாடல்களை உலகளாவிய ரசிகர்களுக்கு கொண்டு சேர்த்தன. ஜனவரி 1 முதல் டிசம்பர் 30 வரை வெளியான பாடல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஸ்பாடிஃபை வெளியிட்ட டாப் 10 தமிழ் பாடல்கள் பட்டியல், தமிழ் இசையின் பன்முகத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது.
இந்தப் பட்டியலில் அனிருத் , சந்தோஷ் நாராயணன், சாய் அப்யங்கர், ஏ.ஆர். ரஹ்மான் போன்ற இசையமைப்பாளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளனர்.
இந்தக் தொகுப்பில் , இந்த டாப் 10 பாடல்களை ஒவ்வொன்றாக விரிவாகப் பார்ப்போம்
1. ஊரும் ப்ளட் (Oorum Blood) – டியூட்
இசையமைப்பாளர்: சாய் அபயங்கர்
பாடகர்கள்: சாய் அபயங்கர் மற்றும் அபர்ணா நாராயணன்
ஸ்பாடிஃபை டாப் 10-இன் முதல் இடத்தை சாய் அப்யங்கரின் இசையில் உருவான ஊரும் ப்ளட் பிடித்துள்ளது.
இப்பட்டியலில் 8,96,43,074 ஸ்ட்ரீம்களுடன் இது உச்சத்தில் நிற்கிறது. ஆகஸ்ட் 28 அன்று வெளியான இந்தப் பாடல் ஒரு உற்சாகமான ஹிப்-ஹாப் டிராக் ஆகும். இந்த பாடல் இளைஞர்களின் வாழ்க்கையை காதலை பிரதிபலித்தது. சாய் அபயங்கரின் கூல் பீட்ஸ் மற்றும் பிரதீப் மமிதாவின் டான்ஸ் இந்த பாடலை ஹிட் பாடலாக மாற்றியது. "ஒரு அலை அவ கலை அவ..." வரிகள், காதலர்களின் ரிங்டோனாக மாறியது
2. மோனிகா (Monica) – கூலி
இசையமைப்பாளர்: அனிருத் ரவிச்சந்தர்
பாடகர்கள்: சுப்லாஷினி மற்றும் அனிருத்
இப்பட்டியலில் 80,679,580 ஸ்ட்ரீம்களுடன் அனிருத்தின் "மோனிகா" பாடல் இரண்டாவது இடம்பிடித்துள்ளது. இந்தப் பாடல், ரஜினிகாந்தின் கூலி படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. அனிருத்தின் டைனமிக் பீட்ஸ், பூஜா ஹெக்டேவின் நடனம் இளைஞர்களை ஈர்த்தது. "மோனிகா... ஓ மோனிகா..." என்ற வரிகள், ரீல்ஸ் மற்றும் டிக்டாக்கில் வைரலானவை. இந்தப் பாடல், 2025-இல் தமிழ் சினிமாவின் மாஸ் இசையின் உச்சமாகக் கருதப்படுகிறது. படத்தின் வெற்றிக்கு இது பெரும் பங்களிப்பு செய்தது.
3. கனிமா (Kanimma) – ரெட்ரோ
இசையமைப்பாளர்: சந்தோஷ் நாராயணன்
பாடகர்கள்: சந்தோஷ் நாராயணன்
65,618,166 ஸ்ட்ரீம்களுடன் சந்தோஷ் நாராயணனின் "கனிமா" பாடல் 3 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது. இது ரெட்ரோ படத்தில் இடம்பெற்ற திருமண வரவேற்பு பாடலாகும். சூர்யா - பூஜா ஹெக்டே நடனம் மற்றும் சந்தோஷ் நாராயணனின் குரல் மற்றும் நடனத்தால் இந்த பாடல் பட்டி தொட்டி எங்கும் ஹிட்டானது. இந்தப் பாடல், தமிழ் சினிமாவின் உணர்ச்சி இசையின் சிறந்த உதாரணம் ஆகும்.
4. வழித்துணையே (Vazhithunaiye) – டிராகன்
இசையமைப்பாளர்: லியோன் ஜேம்ஸ்
பாடகர்கள்: சித் ஸ்ரீராம், சஞ்சனா கல்மஞ்சே
லியோன் ஜேம்ஸின் இசையில் 62,161,580 ஸ்ட்ரீம்கள் பெற்ற 'வழித்துணையே' பாடல் இந்த பட்டியலில் 4 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது. டிராகன் படத்தில் இடம்பெற்ற இந்த பாடல் காதலர்களின் விருப்ப பாடலாக மாறியது. குறிப்பாக இந்த வீடியோ பாடல் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. இந்த பாடலால் தான் கயாடு லோகர் இனைஞர்களின் கனவுக்கன்னியாக மாறினார்.
5. சித்திர புத்திரி (Sithira Puthiri)
61,073,988 ஸ்ட்ரீம்களுடன் சாய் அப்யங்கரின் இண்டிபெண்டெண்ட் ஆல்பமாக வெளியான இப்பாடல் அதிரி புதிரி ஹிட் அடித்தது. ரசிகர்கள் இப்பாடலின் யூனிக் சவுண்டை பாராட்டினர், ஸ்பாடிஃபை பிளேலிஸ்ட்களில் இப்பாடல் அடிக்கடி இடம்பெற்றது.
6. பவர்ஹவுஸ் (Powerhouse) – கூலி
இசையமைப்பாளர்: அனிருத்
பாடகர்கள்: அனிருத் , அறிவு
அனிருத் ரவிச்சந்தரின் பவர்ஹவுஸ் பாடல் 60,811,993 ஸ்ட்ரீம்களுடன் 6 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது.
கூலி படத்தின் மாஸ் ஆன்தெம் ஆக வெளியான இப்பாடல் ரஜினி ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
7. கண்ணாடி பூவே (Kannadi Poove) – ரெட்ரோ
இசையமைப்பாளர்: சந்தோஷ் நாராயணன்
பாடகர்கள்: சந்தோஷ் நாராயணன்
கண்ணாடி பூவே பாடல் 7,457,598 ஸ்ட்ரீம்களுடன் 7 ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது. இது ரெட்ரோ படத்தில் இடம்பெற்ற காதல் சோக பாடலாகும். சந்தோஷ் நாராயணின் இசை மற்றும் குரல் இந்த பாடலுக்கு உயிரோட்டம் கொடுத்தது. காதல் சோகத்தை நினைப்பவர்களின் ரிங் டோனாக இந்தாண்டு இந்த பாடல் மாறியது.
8. பதிக்கிச்சு (Pathikichu) – விடாமுயர்ச்சி
இசையமைப்பாளர்: அனிருத்
பாடகர்கள்: அனிருத்
பதிக்கிச்சு பாடல் 45,027,321 ஸ்ட்ரீம்களுடன் 8 ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது. விடாமுயற்சி படத்தில் இடம்பெற்ற இந்த பாடல் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
9. பொட்டல முட்டாயே (pottala muttaye) படம் - தலைவன் தலைவி
இசையமைப்பாளர்: சந்தோஷ் நாராயணன், சுப்லாஷினி
பாடகர்கள்: சந்தோஷ் நாராயணன்
பொட்டல முட்டாயே பாடல் 37,609,275 ஸ்ட்ரீம்களுடன் 9 ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது. தலைவன் தலைவி படத்தில் இடம்பெற்ற இப்பாடல் பட்டி தொட்டி எங்கும் ஹிட்டானது. சந்தோஷ் நாராயணன், சுப்லாஷினி குரலில் விஜய் சேதுபதி, நித்யா மேனன் நடனத்தால் இந்த பாடல் ரசிகர்களின் மனதை ஆக்கிரமித்து இந்தாண்டின் பெரிய ஹிட் பாடல் வரிசையில் சேர்ந்தது.
10. முத்த மழை ரெப்ரைஸ் (Muththa Mazhai Reprise) – தக் லைஃப்
இசையமைப்பாளர்: ஏ.ஆர். ரஹ்மான்
பாடகர்கள்: சின்மயி
சின்மயி குரலில் உருவான முத்த மழை பாடல் 34,686,401 ஸ்ட்ரீம்களுடன் 10 ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது. ஏ.ஆர். ரகுமானின் மேஜிக்கல் இசை மற்றும் சின்மயியின் இனிமையான குரலுடன் உருவான இந்த ரொமான்டிக் பாடல் நம்மை மெய்மறக்க வைத்தது. குறிப்பாக சின்மயியின் குரலால் இந்த பாடலுக்கு உயிரோட்டம் ஏற்பட்டதாக ரசிகர்கள் இந்த பாடலை வியந்தோதி ரசித்தனர்.
முடிவுரை:
2025 ஆம் ஆண்டு தமிழ் இசை, ஸ்ட்ரீமிங் யுகத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டது. அனிருத் (3 பாடல்கள்), சந்தோஷ் (3), சாய் (2) ஆதிக்கம், புதிய ட்ரெண்ட்களை உருவாக்கின. இந்தப் பாடல்கள் தமிழ் சினிமாவின் எதிர்காலத்தை பிரகாசமாக்குகின்றன.