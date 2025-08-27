Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      ஹரிஷ் கல்யாண், அதுல்யா நடிக்கும் டீசல் படத்தின் டீசர் வெளியானது
      X

      ஹரிஷ் கல்யாண், அதுல்யா நடிக்கும் 'டீசல்' படத்தின் டீசர் வெளியானது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Aug 2025 5:04 PM IST
      • சண்முகம் முத்துசாமி இயக்கத்தில் அதுல்யா உடன் நடிக்கும் `டீசல்' என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார்.
      • டீசல் படத்தில் இடம் பெற்ற இரண்டு பாடல்களும் வெளியாகி மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

      பார்க்கிங்', 'லப்பர் பந்து' என தனது அடுத்தடுத்த ஹிட் படங்களை கொடுத்து வருபவர் நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண்.

      துவக்கம் முதலே வித்தியாசமான கதையம்சம் கொண்ட படங்களில் நடித்து வரும் ஹரிஷ் கல்யாண், சண்முகம் முத்துசாமி இயக்கத்தில் அதுல்யா உடன் நடிக்கும் `டீசல்' என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார்.

      படத்தில் இடம் பெற்ற இரண்டு பாடல்களும் வெளியாகி மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

      இந்நிலையில் 'டீசல்' படத்தின் டீசர் வெளியானது!

      திரைப்படம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் அக்டோபர் 17ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

      ஹரிஷ் கல்யாண் அதுல்யா ரவி டீசல் டீசர் வெளியீடு Harish Kalyan Diesel teaser 
      Next Story
      ×
        X