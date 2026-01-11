Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      மீண்டும் ஷேக்ஸ்பியர் பக்கம் திரும்பிய பிரபல இந்தி இயக்குநர்.. கவனம் ஈர்க்கும் ஒ ரோமியோ டீசர்
      X

      மீண்டும் ஷேக்ஸ்பியர் பக்கம் திரும்பிய பிரபல இந்தி இயக்குநர்.. கவனம் ஈர்க்கும் 'ஒ ரோமியோ' டீசர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Jan 2026 8:49 AM IST
      • ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களை தழுவி இவர் எடுத்த படங்கள் பிரசித்தம்.
      • ஓம்காரா(ஒதெல்லோ நாடகம்), மகபூல் (மாக்பெத் நாடகம்), ஹைதர்(ஹாம்லெட் நாடகம்) ஆகிய படங்கள் கிளாசிக் ரகம்.

      இந்தியில் முன்னணி இயக்குநர் விஷால் பரத்வாஜ். ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களை தழுவி இவர் எடுத்த படங்கள் பிரசித்தம். ஓம்காரா(ஒதெல்லோ நாடகம்), மகபூல் (மாக்பெத் நாடகம்), ஹைதர்(ஹாம்லெட் நாடகம்) ஆகிய படங்கள் கிளாசிக் ரகம்.

      இவர் தற்போது ஓ' ரோமியோ என்ற திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இது ரோமியோ ஜூலியட் நாடகத்தை தழுவி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஹைதர் படத்தில் நடித்த ஷாஹித் கபூர் மீண்டும் விஷால் பரத்வாஜ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ளார். கதாநாயகியாக திரிப்தி திம்ரி நடித்துள்ளார்.

      மேலும், இந்த படத்தில் நானா படேகர், பரிதா ஜலால் , அவினாஷ் திவாரி, விக்ராந்த் மாஸ்ஸி, திஷா பதானி மற்றும் தமன்னா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

      ஆக்சன் திரில்லர் படமாக உருவாகி உள்ள இதன் டீசர் தற்போது வெளியாகி கவனம் ஈர்த்து வருகிறது. இப்படம் பிப்ரவரி 13-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

      இந்தி சினிமா ஷாஹித் கபூர் தமன்னா டீசர் hindi cinema Shahid Kapoor Tamannaa teaser 
      Next Story
      ×
        X