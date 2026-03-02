என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
தாய் கிழவி படத்திற்கு சீமான் கொடுத்த ரிவ்யூ
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில் ராதிகா நடித்துள்ள புதிய படம் 'தாய் கிழவி'. இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கியுள்ளார். நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைத்துள்ள இப்படத்தில் சிங்கம் புலி, அருள்தாஸ், பாலசரவணன், முனிஷ்காந்த், இளவரசு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான நிலையில், தாய் கிழவி படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. இந்தப் படம் வெளியான முதல் நாளில் மட்டும் ரூ. 2.5 கோடி வசூலித்துள்ளது. மேலும், இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.
இந்த நிலையில், தாய் கிழவி படத்தை பார்த்த நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவகார்த்திகேயன், இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன், ராதிகா மற்றும் படக்குழுவினருக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். இந்தப் படத்தை கண்டுகளித்த நிலையில் திரைப்படம் குறித்து சீமான் விமர்சன அளவில் வெகுவாக பாராட்டித்தள்ளினார்.
இதுகுறித்த வீடியோவை சிவகார்த்திகேயன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் X தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.