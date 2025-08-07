Live
      ராகவா லாரன்ஸ் - எல்வின் நடித்த புல்லட் படத்தின் டீசர் அப்டேட்!
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Aug 2025 1:10 PM IST
      • இப்படத்தை இன்னசி பாண்டியன் இயக்கியுள்ளார்.
      • படத்தின் இசையை சாம் சி எஸ் மேற்கொண்டுள்ளார்.

      தமிழ் திரையுலகின் பிரபல நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ். இவர் இயக்கி நடித்த காஞ்சனா சீரிஸ் படங்கள் ரசிகர்களிடையே அமோக வரவேற்பை பெற்றது. இதனிடையே திரைப்படங்களில் நடிப்பது மட்டுமின்றி சமூக சேவையிலும் ராகவா லாரன்ஸ் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்.

      இந்நிலையில் அவர் அடுத்ததாக புல்லட் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை இன்னசி பாண்டியன் இயக்கியுள்ளார். இவர் இதற்கு முன் அருள்நிதி நடிப்பில் வெளியான டைரி திரைப்படத்தை இயக்கியவராவார். படத்தின் இசையை சாம் சி எஸ் மேற்கொண்டுள்ளார்.

      இந்த படத்தை ஃபைவ் ஸ்டார் கிரியேஷன்ஸ் தயாரிக்கவுள்ளது. இப்படத்தில் ராகவா லாரன்ஸின் தம்பியான எல்வின் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். வைஷாலி ராஜ் படத்தின் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.

      படப்பிடிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் படத்தின் டீசரை படக்குழு நாளை மாலை வெளியிட இருப்பதை படக்குழு போஸ்டர் வெளியீட்டு அறிவித்துள்ளது . டீசரை நடிகர் விஷால் வெளியிட இருக்கிறார்.

      Bullet elvin Raghava Lawrence புல்லட் எல்வின் ராகவா லாரன்ஸ் 
