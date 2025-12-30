Live
      அஜித்குமார் ரேஸிங் தொடர்பான ஆவணப்படத்தின் முன்னோட்ட வீடியோ வெளியானது
      அஜித்குமார் ரேஸிங் தொடர்பான ஆவணப்படத்தின் முன்னோட்ட வீடியோ வெளியானது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Dec 2025 9:33 AM IST
      • AK-வுடன் மீண்டும் இணைந்தது மகிழ்ச்சி என ஜி.வி.பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
      • இந்த ஆவணப்படம் விரைவில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது.

      நடிகர் அஜித்குமாரின் ரேசிங் மீதான ஆர்வம் மற்றும் பந்தயத்தில் அவர் செய்த சாதனைகளை குறித்த ஆவணப்படத்தை இயக்குநர் ஏ.எல்.விஜய் தயாரித்து வருகிறார்.

      இந்த நிலையில், மலேசியாவில் ரேஸர் அஜித்குமார் மற்றும் அவரது குழு, மிச்சலின் 12 H கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்றது தொடர்பான ஆவணப்படத்தின் முன்னோட்ட வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

      ஏ.எல்.விஜய் இயக்கத்தில், ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையில் இந்த ஆவணப்படம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. AK-வுடன் மீண்டும் இணைந்தது மகிழ்ச்சி என ஜி.வி.பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார். இந்த ஆவணப்படம் விரைவில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது.



