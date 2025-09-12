Live
      சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
      சிவகார்த்திகேயனின் "பராசக்தி" ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

      12 Sept 2025 6:29 PM IST
      • பராசக்தி படம் சுமார் ரூ.150 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகி வருகிறது.
      • பராசக்தி படத்தில் ரவி மோகன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

      சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் அவரது 25-வது படமாக பராசக்தி திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் Dawn Pictures தயாரிக்கிறது.

      இந்த படத்தில் அதர்வா, ரவி மோகன் மற்றும் பசில் ஜோசஃப் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். நாயகியாக ஸ்ரீலீலா நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். சுமார் ரூ.150 கோடி பட்ஜெட்டில் இந்த படம் உருவாகி வருகிறது.

      படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில், பராசக்தி திரைப்படம் வெளியாகும் தேதியை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

      அதன்படி, சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி திரைப்படம் வரும் 2026 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஜனவரி 14ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு வீடியோ வெளியிட்டு றிவித்துள்ளது.

