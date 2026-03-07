Live
      #YouthTrailer | யூத் டிரெய்லரை வெளியிட்டு கென் கருணாஸை பாராட்டித் தள்ளிய சிலம்பரசன்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 March 2026 9:28 PM IST (Updated: 7 March 2026 9:29 PM IST)
      `அசுரன்', `விடுதலை 2' படங்களின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிகராக அறிமுகமானவர் கென் கருணாஸ். இதுதவிர சில திரைப்படங்களில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி இருக்கும் கென் கருணாஸ் "யூத்" திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இந்தப் படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.

      இந்தப் படம் மார்ச் 19-ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்து இருக்கிறது. `யூத்' திரைப்படத்தை பார்வதா என்டர்மெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் சார்பில் கருப்பையா சி. ராம் தயாரித்துள்ளார். தேவதர்ஷினி மற்றும் சுராஜ் வெஞ்சாரமூடு ஆகியோர் இந்தப் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படம், பள்ளிக்கூட பின்னணியில் உருவாகியுள்ளது.

      `யூத்' படத்தின் `முட்ட கலக்கி,' `பறந்தேனே பெண்ணே' மற்றும் `ஆச புள்ள' பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில், `யூத்' திரைப்படத்தின் டிரெய்லரை நடிகர் சிலம்பரசன் வெளியிட்டுள்ளார். இன்று மாலை வெளியாக இருந்த நிலையில், டிரெய்லர் ரிலீஸ் சில மணி நேரங்கள் தாமதமாகி இருக்கிறது.

      கென் கருணாஸ் எழுதி, இயக்கி இருக்கும் யூத் திரைப்படத்தின் டிரெய்லரை தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்த நடிகர் சிலம்பரசன், "யூத் திரைப்படத்தின் டிரெய்லரை புத்துணர்ச்சியுடனும், நம்பிக்கையுடனும் வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி!

      இயக்குநராக அறிமுகமாகி இருக்கும் கென் கருணாஸ் தம்பிக்கு வாழ்த்துக்கள். இவ்வளவு இளம் வயதிலேயே நடிப்பு மற்றும் இயக்கம் இரண்டையும் பொறுப்பேற்று இருப்பது பாராட்டுக்கு உரியது. நீங்கள் எதிர்காலத்தில் பெரிய உயரங்களை அடைய வாழ்த்துகிறேன். முழு குழுவிற்கும் ஒரு பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிக்காக வாழ்த்துக்கள்," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.



      Youth ken karunas GV Prakash Kumar யூத் கென் கருணாஸ் ஜிவி பிரகாஷ் குமார் 
