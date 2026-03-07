Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      #YouthTrailer | யூத் படத்தின் டிரெய்லர் ரிலீசில் புது சிக்கல்..!
      X

      #YouthTrailer | யூத் படத்தின் டிரெய்லர் ரிலீசில் புது சிக்கல்..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 March 2026 7:11 PM IST
      இந்தப் படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.

      `அசுரன்', `விடுதலை 2' படங்களின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிகராக அறிமுகமானவர் கென் கருணாஸ். இதுதவிர சில திரைப்படங்களில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி இருக்கும் கென் கருணாஸ் "யூத்" திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இந்தப் படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.

      இந்தப் படம் மார்ச் 19ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்து இருக்கிறது. `யூத்' திரைப்படத்தை பார்வதா என்டர்மெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் சார்பில் கருப்பையா சி. ராம் தயாரித்துள்ளார். தேவதர்ஷினி மற்றும் சுராஜ் வெஞ்சாரமூடு ஆகியோர் இந்தப் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படம், பள்ளிக்கூட பின்னணியில் உருவாகியுள்ளது.

      `யூத்' படத்தின் `முட்ட கலக்கி,' `பறந்தேனே பெண்ணே' மற்றும் `ஆச புள்ள' பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில், `யூத்' திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் அப்டேட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி யூத் திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் நாளை மாலை வெளியாக இருக்கிறது.

      கென் கருணாஸ் எழுதி, இயக்கி இருக்கும் யூத் திரைப்படத்தின் டிரெய்லரை நடிகர் சிலம்பரசன் இன்று மாலை 5 மணிக்கு வெளியிடுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. எனினும், இந்தப் படத்தின் டிரெய்லர் இதுவரை ெவளியாகவில்லை. இந்த நிலையில் டிரெய்லர் குறித்து X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள யூத் படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம், "தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் காரணமாக படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீடு தாமதமாகி இருக்கிறது.

      உங்களை காத்திருக்க செய்ததற்கு மனப்பூர்வமாக மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொண்டு, உங்கள் பொருமையை பாராட்டுகிறோம். டிரெய்லர் விரைவில் வெளியிடப்படும். இது குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடுகிறோம்," என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

      Youth ken karunas GV Prakash Kumar யூத் கென் கருணாஸ் ஜிவி பிரகாஷ் குமார் 
      Next Story
      ×
        X