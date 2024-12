117 நாட்களில் உங்களை திரையரங்குகளில் சந்திப்போம் - எம்புரான் படப்பிடிப்பு நிறைவு

At 5:35 am today, by the banks of the Malampuzha reservoir, we canned the final shot of #L2E #EMPURAAN See you in theatres in 117 days! ?@mohanlal #muraligopy @antonypbvr @aashirvadcine @Subaskaran_A @LycaProductions @gkmtamilkumaran @prithvirajprod #SureshBalaje #GeorgePius… pic.twitter.com/4jkBpNHesd