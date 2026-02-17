Live
      நடிகர் சல்மான் கானின் தந்தை சலீம் கான் மருத்துவமனையில் அனுமதி
      நடிகர் சல்மான் கானின் தந்தை சலீம் கான் மருத்துவமனையில் அனுமதி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Feb 2026 1:18 PM IST (Updated: 17 Feb 2026 1:22 PM IST)
      • அவருக்கு 2025 ஆம் ஆண்டு 90 வயது நிறைவடைந்தது.
      • மருத்துவர்கள் இன்னும் மருத்துவ அறிக்கையை வெளியிடவில்லை.

      பாலிவுட்டின் மூத்த திரைக்கதை எழுத்தாளர் சலீம் கான் மும்பையின் லீலாவதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு 2025 ஆம் ஆண்டு 90 வயது நிறைவடைந்தது. அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதற்கான காரணம் இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை.

      சலீமின் மூத்த மகன் சல்மான் கானும், மருமகன் அதுல் அக்னிஹோத்ரியும் இன்று காலை மருத்துவமனைக்கு வெளியே காணப்பட்டனர். மூத்த திரைக்கதை எழுத்தாளர் கடைசியாக வாக்களிப்பதற்காக நகரத்தில் காணப்பட்டார். இது குறித்து மருத்துவர்கள் இன்னும் மருத்துவ அறிக்கையை வெளியிடவில்லை.

