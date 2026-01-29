Live
      சினிமா செய்திகள்

      தனுஷ் நடிக்கும் D55 திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்கும் சாய் அபயங்கர்!
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Jan 2026 5:48 PM IST
      • இப்படத்தை தனுஷின் வுண்டர்பார் ஸ்டுடியோ தயாரிக்கிறது.
      • D55 ஆக்ஷன் அதிரடி படமாக வரவுள்ளது.

      தனுஷ், ராஜ்குமார் பெரியசாமி இணையும் படம் D55. இப்படத்தை தனுஷின் வுண்டர்பார் ஸ்டுடியோ தயாரிக்கிறது.

      இந்நிலையில், D55 படத்தின் முக்கிய அறைவிப்பு தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பதாக இயக்குனர் புகைப்படம் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்க உள்ளது.

      இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி D55 படத்தை ஒரு பெரிய அளவில் ஆக்ஷன் அதிரடி படமாக எடுக்க முடிவு செய்துள்ளார். இப்படத்தில் தனுஷிற்கு ஜோடியாக நடிகை பூஜா ஹெக்டே மற்றும் சாய் பல்லவியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

      இனிவரும் நாட்களில் இப்படம் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

