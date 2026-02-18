என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
பாலிவுட் படத்தில் இருந்து திடீரென விலகிய ராஷ்மிகா
விஜய் தேவரகொண்டா- ராஷ்மிகா திருமணம் வருகிற 26-ந்தேதி ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள உதய்பூர் அரண்மனையிலும், அதனைத்தொடர்ந்து திருமண வரவேற்பு மார்ச் 4-ந்தேதி நடைபெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பான அழைப்பிதழும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலானது. திருமணத்துக்கு சில நாட்களே உள்ள நிலையில், இந்தியில் முன்னணி நடிகரின் படத்தில் இருந்து ராஷ்மிகா விலகியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
அதாவது அமிஷ் ஷர்மா இயக்கத்தில் ஷாகித் கபூர் நடிக்கும் படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா நடிப்பதாக இருந்தது. இதற்கிடையில் ராஷ்மிகாவின் திடீர் விலகல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருமணத்தையொட்டி, இந்த விலகல் முடிவை அவர் எடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
