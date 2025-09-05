Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      ஓணம் 2025 கொண்டாட்டம் - மாளவிகா முதல் அபர்ணா தாஸ் வரை நடிகைகளின் ஓணம் க்ளிக்ஸ்!
      X

      ஓணம் 2025 கொண்டாட்டம் - மாளவிகா முதல் அபர்ணா தாஸ் வரை நடிகைகளின் ஓணம் க்ளிக்ஸ்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Sept 2025 1:51 PM IST
      நாடு முழுவதும் ஓணம் பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

      நாடு முழுவதும் ஓணம் பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மக்கள் அனைவரும் புது ஆடை, வகையான சாப்பாடு, புது ரிலீஸ் திரைப்படங்களை பார்த்து கொண்டாடி வருகின்றனர்.

      அந்த வகையில் மலையாள நடிகைகள் அவர்களது ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாடிய புகைப்படங்களை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர்.

      நடிகைகளின் ஓணம் க்ளிக்ஸ்-ஐ இப்பதிவில் பார்க்கலாம் வாங்க:

      கேரளா நடிகை பாவனா அழகான அனார்கலி உடையில் ஜொலிக்கிறார்.

      மாளவிகா மோகனன் அழகிய ட்ரான்ஸ்பரண்ட் Saree ஓணம் க்ளிக்

      கௌரி கிஷனின் மகிழ்ச்சியான ஓணம் க்ளிக்

      ஓவியாவில் ஓணம் செல்ஃபி

      ரம்யா நம்பீசனின் சிம்பிள் ஓணம் க்ளிக்

      நடிகை அனுமோலின் தங்க நிற புடவையில் ஓணம் க்ளிக்,அபர்னா தாஸின் ஓணம் க்ளிக்,சம்யுக்தாவின் கேஷுவல் ஓணம் க்ளிக் அவர்களது புகைப்படங்கள் இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

      onam Onam Celebration Actress ஓணம் ஓணம் பண்டிகை நடிகைகள் 
      Next Story
      ×
        X