'இன்ஸ்டா ஃபோலோவர்ஸை பொறுத்துதான் சம்பளம்... தூக்கம் வராமல் தவிக்கிறேன்' - பிரபல நடிகர் புலம்பல்
ஆர்.ஜே.வாக பணியாற்றி, பின் யூடியூப் சேனல்கள் மூலம் ரசிகர்களிடையே பிரபலமானார் ஷா ரா. 2017-ஆம் ஆண்டு வெளியான மாநகரம் மற்றும் மீசைய முறுக்கு ஆகிய திரைப்படங்கள் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். தொடர்ந்து கோமாளி, நான் சிரித்தால், ஓ மை கடவுளே உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்களில் நடித்துள்ளார். கடைசியாக அதர்வா நடிப்பில் வெளியான தணல் படத்தில் நடித்துள்ளார்.
இந்நிலையில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை பதிவு செய்துள்ளார். அதில்,
"4 மணிக்கு தூக்கம் வராமல் சுற்றிக்கொண்டு இருக்கிறேன். இப்போது படம் பேசுபவர்கள் எல்லாம் இன்ஸ்டாவில் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஃபாலோவர்ஸ் (பின்தொடர்பவர்கள்) இருக்கிறார்கள் என்றுதான் கேட்கிறார்கள். அதை பார்த்துதான் சம்பளம் பேசுகிறார்கள். இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோவர்ஸை வளர்ப்பதற்கு என்னிடம் தகுதி இல்லையே. எனக்கு கூந்தல் கிடையாது, மொழு மொழு கன்னங்கள் கிடையாது. முகம் முழுவதும் தாடி, அதுவும் நரைத்து போயுள்ளது.
நெஞ்சில் முழுவதும் முடி. எனக்கு ரீல்ஸ் பண்ணவும் பிடிக்காது. என்ன செய்து இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோவர்ஸை வளர்ப்பது என்று தெரியாமல், தூக்கம் வராமல், தியானம் செய்தால் எதாவது ஐடியா கிடைக்கும் என்று நினைத்தால், அது செய்தாலும் எதுவும் தோணவில்லை. இது என் மூளைக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது.
ஃபாலோவர்ஸை ஏற்றுவதற்கு என்னிடம் கவர்ச்சி இல்லையே. நான் என்ன செய்வேன், எதாவது ஐடியா இருந்தால் கீழே (comment-ல்) சொல்லுங்கள்". என பேசியுள்ளார்.
இதனை பார்க்கும் நெட்டிசன்கள் பலரும் திறமையான நடிகருக்கு இப்படி ஒரு நிலையா என கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். மேலும இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.