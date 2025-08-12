Live
      சினிமா செய்திகள்

      கூலி படத்தின் மோனிகா பாடலை பார்த்த ஹாலிவுட் நடிகை மோனிகா பெலூச்சி!
      'கூலி' படத்தின் 'மோனிகா' பாடலை பார்த்த ஹாலிவுட் நடிகை மோனிகா பெலூச்சி!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Aug 2025 10:23 AM IST (Updated: 12 Aug 2025 10:36 AM IST)
      • ரஜினிகாந்த் - லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் கூலி.
      • கூலி படத்தில் இடம் பிடித்துள்ள மோனிகா பாடல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

      நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் கூலி. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் அமீர் கான், சத்யராஜ், நாகர்ஜுனா, சௌபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன், பகத் பாசில், ரெபா மோனிகா ஜான் மற்றும் உபேந்திரா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

      இப்படத்தின் மீது மிகப்பெரிய எதிர்ப்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் நிலவி வருகிறது. கூலி திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

      இப்படத்தில் இடம் பிடித்துள்ள மோனிகா பாடல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இப்பாடலில் பூஜா ஹெக்டே, சௌவின் ஷாஹிர் உடன் ஆட்டம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

      இந்நிலையில், 'கூலி' படத்தின் 'மோனிகா' பாடலை ஹாலிவுட் நடிகை மோனிகா பெலூச்சி பார்த்தார் என்று நேர்காணல் ஒன்றில் பேட்டி எடுத்தவர் பூஜா ஹெக்டேவிடம் தெரிவித்தார்.

      சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் பேசிய நடிகை பூஜா ஹெக்டே, "'மோனிகா' பாடல் மோனிகா பெலூச்சிக்கு பிடித்திருக்கிறது என்பதை கேட்க மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. எனக்கு கிடைத்த பாராட்டுகளிலேயே இது மிகப் பெரியது. நிறைய தமிழ் ரசிகர்கள் மோனிகா பெலூச்சியின் இன்ஸ்டா பதிவுகளில் கூலி படத்தின் மோனிகா பாடலை பார்க்குமாறு கமெண்ட் செய்து வந்தனர்" என்று தெரிவித்தார்.

      Pooja Hegde coolie பூஜா ஹெக்டே கூலி 
