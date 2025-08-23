புது ரூட்டில் களமிறங்கும் மாடல்கள்...இன்ஸ்டாகிராமில் லட்ச கணக்கில் வருமானம்

என் மலர்
இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களின் மோகம் நாளுக்கு நாள் இளைஞர்களிடம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிடும் வீடியோ மற்றும் புகைப்படத்திற்கு எத்தனை லைக், ஷேர் , கமெண்ட்ஸ் வருகிறது என்பதே இளைஞர்களின் முக்கிய குறிக்கோளாக இருக்கிறது.
பலர் இந்த செயலியின் மூலம் பிரபலமாகி சினிமாத்துறையில் நடித்துள்ளனர். சில இன்ஸ்டாகிராம் மாடல் மற்றும் Influencers அவர்களது அந்தரங்க புகைப்படங்களை சப்ஸ்கிரைப் செய்வபர்களுக்கு மட்டும் எக்ஸ்க்லூசிவாக பதிவிடுகின்றனர் அதற்கு இன்ஸ்டாகிராமில் சப்ஸ்கிரைப் என்ற ஆப்ஷனும் இருக்கிறது. இதை வைத்து பல மாடல்கள் பணம் சம்பாதித்து வருகின்றனர்.
அப்படி சமீபத்தில் நடிகை மற்றும் இன்ஸ்டா பிரபலமான தர்ஷா குப்தாவின் புகைப்படம் வைரலானது. அவரது பிகினி புகைப்படம் கடந்த 2 நாட்களாக இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
தர்ஷா குப்தா இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவரது Subscription-க்கு மாதம் 440 ரூபாய் வசூலிக்கிறார். அவர் பக்கத்திற்கு 800 நபருக்கு மேல் Subscribers இருக்கின்றனர். அதற்கு நாம் கணக்கு போட்டு பார்த்தால் மாதம் 3.5 லட்ச ரூபாய் வருமானம் வருகிறது. இதன் மீது நெட்டிசன்கள் பலரும் அவர்களது கருத்தை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
இந்த ஆப்ஷனை வைத்து பல மாடல்கள் அவர்களது புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்களின் மூலம் வருமானம் ஈட்டி வருகின்றனர்.