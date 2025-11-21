Live
      இளையராஜாவின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்த இடைக்கால தடை - சென்னை ஐகோர்ட்
      சென்னை

      இளையராஜாவின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்த இடைக்கால தடை - சென்னை ஐகோர்ட்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Nov 2025 11:56 AM IST (Updated: 21 Nov 2025 11:58 AM IST)
      • புகைப்படம், பெயர், இசைஞானி என்ற பட்டப்பெயர் என அதையும் பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும்.
      • சமூக வலைதளங்களில் முன்னதாக பதிவிட்ட தனது புகைப்படங்களை நீக்க உத்தரவிட வேண்டும்.

      யூடியூப் சேனல்கள், இசை நிறுவனங்கள், பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களுக்கு எதிராக இளையராஜா வழக்கு தொடர்ந்து இருந்தார்.

      அவர் தாக்கல் செய்த முறையீட்டு மனுவில், தனது புகைப்படம், பெயர், இசைஞானி என்ற பட்டப்பெயர் என அதையும் பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும்.

      அனுமதியின்றி தனது புகைப்படத்தை பயன்படுத்தியதன் மூலம் கிடைத்த வருமான விவரங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும். சமூக வலைதளங்களில் முன்னதாக பதிவிட்ட தனது புகைப்படங்களை நீக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று அதில் தெரிவித்து இருந்தார்.

      இந்த வழக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த ஐகோர்ட்,

      இளையராஜாவின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்த இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது. சமூக வலைதளங்களுக்கு எதிராக இளையராஜா தொடர்ந்த வழக்கில் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

