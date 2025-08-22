Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      மதராஸி படத்தின் இசை & டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா அறிவிப்பு!
      X

      மதராஸி படத்தின் இசை & டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா அறிவிப்பு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Aug 2025 12:28 PM IST
      • பிரபல இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராஸி' திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது.
      • செப்டம்பர் 5-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது.

      பிரபல இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராஸி' திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் இணைந்து ருக்மிணி வசந்த், விக்ராந்த், வித்யூத் ஜம்வல், பிஜு மேனன், டான்சிங் ரோஸ் சபீர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

      இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார். இப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 5-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. மேலும் படத்தின் இசைவெளியீட்டு விழா வரும் ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி நடக்கும் என எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அதனை உறுதி படத்தும் வகையில் படக்குழு இசை மற்றும் டிரெய்லரை வரும் ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி வெளியிட இருக்கிறது. படத்தின் ப்ரோமோஷன் பணிகள் தீவிரமாக நடைப்பெற்று வருகிறது.

      Madharasi Sivakarthikeyan AR Murugadoss மதராஸி சிவகார்த்திகேயன் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் 
      Next Story
      ×
        X