      காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் DC படத்தின் க்ளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியீடு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Feb 2026 3:19 PM IST
      • டிசி படம் முழு ஆக்ஷன் படமாக உருவாக உள்ளது.
      • டிசி படத்தில் சஞ்சனா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

      முன்னணி நடிகர்களை வைத்து படம் இயக்கி, தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய இயக்குநராக வலம்வருபவர் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ். நடிகை ஸ்ருதிஹாசனுடன் ஆல்பம் பாடல் ஒன்றில் நடித்திருந்தார். அதனைத்தொடர்ந்து தற்போது இயக்குநர் அருண் மாதேஷ்வரன் இயக்கத்தில் டிசி படத்தின்மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார்.

      இப்படம் முழு ஆக்ஷன் படமாக உருவாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இப்படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜிற்கு ஜோடியாக முன்னணி பாலிவுட் நடிகையான வாமிகா கபி நடிக்கிறார். அனிருத் ரவிச்சந்திரன் படத்திற்கு இசையமைக்கிறார். சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் படத்தை தயாரிக்கிறது.

      இந்நிலையில் இப்படத்தின் க்ளிம்ப்ஸ் வீடியோ காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு இன்று வெளியாகியுள்ளது. அந்த வீடியோவில் லோகேஷ் கனகராஜ், வமிகா கேபி, சஞ்சனா உள்ளிட்டோரின் கதாபாத்திரங்களை படக்குழு அறிமுகம் செய்ததுள்ளது.

      Lokesh Kanagaraj DC Valentine's Day glimpse லோகேஷ் கனகராஜ் டிசி காதலர் தினம் 
