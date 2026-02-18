என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
கா- The Forest: திரைவிமர்சனம்
காட்டில் ஆய்வு நடத்தும் ஒரு விலங்கியல் ஆராய்ச்சியாளராக ஆண்ட்ரியா நடித்துள்ளார். அடர்ந்த காட்டுக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காகச் செல்லும் அவர், அங்கு எதிர்பாராத சில மர்மமான மனிதர்களிடமும், இயற்கைச் சீற்றங்களிடமும் சிக்கிக் கொள்கிறார்.
அங்கிருந்து அவர் எப்படித் தப்பித்தார், காட்டின் ரகசியம் என்ன என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை..!
நடிகர்கள்
படம் முழுக்க ஆண்ட்ரியாவின் ஒற்றை ஆள் ராஜ்ஜியம் தான். பயம், துணிச்சல், பதற்றம் என அனைத்து உணர்ச்சிகளையும் மிக எதார்த்தமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
ஸ்டண்ட் காட்சிகளிலும் அர்ப்பணிப்பு தெரிகிறது.
இயக்கம்
இந்தப் படத்தை ஒரு முழுமையான 'சர்வைவல் த்ரில்லர்' பாணியில் இயக்க முயன்றிருக்கிறார் இயக்குனர் நாஞ்சில் நாகராஜன். படத்தின் முதல் பாதியில் கதை நகர்வதே தெரியாத அளவுக்கு மிக மெதுவாகச் செல்கிறது. பல காட்சிகள் நீளமாக இருப்பது போலத் தோன்றுகிறது. காட்டை மையமாக வைத்து வரும் மற்ற படங்களைப் போலவே இதிலும் 'மனிதர்கள்தான் காட்டின் எதிரிகள்' என்ற அதே பழைய கருத்தை நோக்கியே கிளைமாக்ஸ் நகர்கிறது.
சில இடங்களில் வசனங்கள் நாடகத் தன்மையுடன் இருக்கின்றன. காடு சார்ந்த நுணுக்கமான தகவல்கள் குறைவாகவே உள்ளன. காட்சிகளால் காட்டை உணரவைத்த இயக்குநர், திரைக்கதையில் இன்னும் கொஞ்சம் வேகம் காட்டியிருக்கலாம்.
ஒளிப்பதிவு
படத்தின் மிகப்பெரிய பலம் காட்டின் அழகையும், அதன் பயங்கரத்தையும் ஒருசேரக் காட்டிய ஒளிப்பதிவுதான். காட்டின் காட்சிகள் கண்களுக்கு விருந்து.
இசை
படத்தின் இசையமைப்பாளர் அம்ரிஷ், காட்டின் அமைதியையும் அதே சமயம் அதில் ஒளிந்திருக்கும் ஆபத்தையும் தனது இசையாலேயே கடத்தியிருக்கிறார்.
ரேட்டிங்-1.5/5