ஜாய் கிரிசில்டாவுடன் திருமண புகைப்படம் - மனைவி ஸ்ருதியுடன் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்
- மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இரண்டாவது திருமணம் செய்துகொண்டது இணையத்தில் பேசுபொருளானது.
- திருமணம் செய்துகொண்ட உடனேயே கிரிஸ்ல்டா 6 மாதம் கர்ப்பமாக இருக்கிறார் என்ற செய்தியை வெளியிட்டார்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பிரபல சமையல் துறை நிபுணர் ஆவார். தமிழ் திரையுலகில் நடக்கும் பிரபலங்களில் திருமண பண்டிகைகளுக்கு கேட்ரிங் சேவையை செய்வது மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் நிறுவனம் தான்.
அது மட்டுமல்லாமல் தமிழ் திரைப்பட உலகில் வளர்ந்து வரும் நடிகராகவும் இருக்கிறார். அவருடைய முதல் படம் 'மெஹந்தி சர்கஸ்'. ஆனால் அவரை மக்கள் அதிகமாக அறிந்தது 'Cook with Comali' நிகழ்ச்சியின் மூலமாக. இந்த நிகழ்ச்சியின் 5வது சீசனில், வெங்கடேஷ் பட்டின் இடத்தை மாற்றி அவர் நீதிபதியாக இணைந்தார். தற்போது 6வது சீசனிலும் அவர் நடுவராக பணியாற்றுகிறார்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஸ்ருதி என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்துள்ளார். இந்த தம்பதிக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்
இந்நிலையில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இரண்டாவது திருமணம் செய்துக் கொண்டார். அவரது திருமண புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகியது. இவர் ஃபேஷன் டிசைனரான ஜாய் கிரிஸ்ல்டாவை திருமணம் செய்துக் கொண்டார். ஜாய் தமிழ் திரையுலகில் புகழ் பெற்ற ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஆவார்.
மேலும் திருமணம் செய்துகொண்ட உடனேயே கிரிஸ்ல்டா 6 மாதம் கர்ப்பமாக இருக்கிறார் என்ற செய்தியை வெளியிட்டார். திருமணம் செய்துகொண்ட உடனே 6 மாத கால கர்ப்பமா? என்று இந்த விவகாரம் நெட்டிசன்களிடையே பேசுபொருளானது.
இந்நிலையில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கோவையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தனது மனைவி ஸ்ருதியுடன் பங்கேற்றது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
ஜாய் கிரிசில்டா மாதம்பட்டி ரங்கராஜை திருமணம் செய்துகொண்டதாக புகைப்படம் வெளியிட்ட நிலையில், தற்போது அவர் மனைவி ஸ்ருதியுடன் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ளார்