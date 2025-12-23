Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      ஜன நாயகன் பாடல் வெளியீட்டு விழா: யாரும் அரசியல் பேசக்கூடாது- மலேசிய அரசு நிபந்தனை
      X

      'ஜன நாயகன்' பாடல் வெளியீட்டு விழா: யாரும் அரசியல் பேசக்கூடாது- மலேசிய அரசு நிபந்தனை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Dec 2025 1:45 PM IST
      • முழுக்க முழுக்க சினிமா சார்ந்த பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.
      • ரசிகர்கள் கட்சி கொடி, டி-சர்ட், துண்டு அணிந்து வரக்கூடாது.

      விஜய் நடித்த 'ஜன நாயகன்' படம் வருகிற 9-ந் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

      இதையொட்டி படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழா வருகிற 27-ந்தேதி மலேசியாவில் நடக்கிறது.

      விழாவுக்கு மலேசியா அரசு சில நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. முழுக்க முழுக்க சினிமா சார்ந்த பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். யாரும் அரசியல் பேச கூடாது. ரசிகர்கள் கட்சி கொடி, டி-சர்ட், துண்டு அணிந்து வரக்கூடாது. மீறினால் கடும் நடவடிக்கை போன்ற நிபந்தனைகளை மலேசிய அரசு விதித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

      Jana Nayagan vijay ஜன நாயகன் விஜய் 
      Next Story
      ×
        X