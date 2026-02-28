Live
      சினிமா செய்திகள்

      OTT-யில் வெளியாகும் காந்தி டாக்ஸ்... எந்த தேதி தெரியுமா?
      OTT-யில் வெளியாகும் 'காந்தி டாக்ஸ்'... எந்த தேதி தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Feb 2026 1:15 PM IST
      • இப்படத்திற்கு இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார்.
      • தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.

      மணிரத்னம் இயக்கிய 'செக்க சிவந்த வானம்' படத்தில் விஜய் சேதுபதி, அரவிந்த் சாமி, அதிதி ராவ் நடித்திருந்தனர். இதன்பின்னர் இந்த மூவர்கள் கூட்டணி இணைந்த படம் தான் 'காந்தி டாக்ஸ்'.

      வசனங்கள் எதுவுமின்றி மெளனப் படமாக உருவான காந்தி டாக்ஸ் படத்தை கிஷோர் பி பெல்லேக்கர் இயக்கி உள்ளார். ஜீ ஸ்டூடியோஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார்.

      'காந்தி டாக்ஸ்' கடந்த மாதம் 30-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றது. இந்த நிலையில், 'காந்தி டாக்ஸ்' படம் வருகிற 6-ந்தேதி முதல் தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது. இப்படத்தை ஜீ5 ஓ.டி.டி. தளத்தில் கண்டு மகிழலாம்.

