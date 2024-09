வேட்டையன் பாட்டுக்கு Full Vibe செய்த கூலி படக்குழு

Onam Vibes with Coolie team!When THALAIVAR ? & team COOLIE ⌚ went The VETTAIYAN ?️ way for ONAM ? #MANASILAAYO ft. team COOLIE ⌚ with the One & Only ?#Vettaiyan ?️ @rajinikanth @tjgnan @anirudhofficial @Dir_Lokesh @girishganges @SonyMusicSouth #HappyOnam2024 #Onam pic.twitter.com/w1KJc3E2ia