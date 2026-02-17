என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
அனிருத் இசையமைத்துள்ள தி பாரடைஸ் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்
- ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திற்காகப் போராடும் தலைவராக நானி நடித்துள்ளார்.
- கயாடு லோஹர் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.
நடிகர் நானி மற்றும் இயக்குனர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா மீண்டும் இணைந்துள்ள படம் தி பாரடைஸ். 'தசரா' படத்திற்குப் பிறகு நானி-ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இணையும் இரண்டாவது படம் இது.
இப்படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்கிறார். கயாடு லோஹர் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். மோகன் பாபு, ராகவ் ஜுயல், சோனாலி குல்கர்னி மற்றும் சம்பூர்ணேஷ் பாபு ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாகும் இப்படத்தை SLV சினிமாஸ் தயாரிக்கிறது.
1980-களில் செகந்திராபாத் பின்னணியில் நடக்கும் கதைக்களத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திற்காகப் போராடும் தலைவராக நானி நடித்துள்ளார். முன்னதாக மார்ச் 26 அன்று வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த இப்படம் ஆகஸ்ட் 21 அன்று வெளியாகும் என்று பின்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இப்படத்தின் ஆயாசீர் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளான AayaSher பாடல் வரும் 24ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.