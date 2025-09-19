என் மலர்
ரசிகர்களுக்கு COMPLETE MEALS-ஆக ஜன நாயகன் இருக்கும் - எச்.வினோத் கொடுத்த அப்டேட்!
எச். வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள திரைப்படம் 'ஜன நாயகன்'.இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜூ, பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.
இத்திரைப்படம் குறித்து மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்ப்பார்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் இப்படமே நடிகர் விஜய் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படமாக இருக்கும் எனவும் அதற்கு பின் முழுநேர அரசியலில் விஜய் ஈடுப்படபோவதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் இப்படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 9-ந்தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து உள்ளது. இந்நிலையில் இயக்குநர் எச்.வினோத் சமீபத்தில் கலந்துக் கொண்ட விழாவில் படத்தை பற்றி சில சுவாரசிய விஷயங்களை பகிர்ந்துள்ளார் அதில் "நடிகர் விஜய்-க்கு PAKKA FAREWELL படமாக 'ஜனநாயகன்' இருக்கும்.. மாஸ், கமர்ஷியல், ஆக்ஷனை எதிர்பார்த்து வாங்க.. ரசிகர்களுக்கு COMPLETE MEALS-ஆக படம் ஜன நாயகன் இருக்கும்" என கூறியுள்ளார். இது ரசிகர்களுக்கு மிகவும் உற்சாகமளித்துள்ளது.