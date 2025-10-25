Live
      VIDEO: விலை உயர்ந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை வாங்கிய இயக்குநர் அட்லி
      VIDEO: விலை உயர்ந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை வாங்கிய இயக்குநர் அட்லி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Oct 2025 4:50 PM IST (Updated: 25 Oct 2025 4:51 PM IST)
      • அட்லி இயக்கத்தில் வெளியான ஜவான் படம் ரூ.1000 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்தது.
      • அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் மாபெரும் பொருட்செலவில் உருவாகும் படத்தை அட்லி இயக்கி வருகிறார்.

      இயக்குனர் அட்லி இயக்கத்தில் ஷாருக்கான் நடிப்பில் வெளியான ஜவான் திரைப்படம் உலக அளவில் ரூ.1000 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்தது.

      இதனை தொடர்ந்து அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் மாபெரும் பொருட்செலவில் உருவாகும் படத்தை அட்லி இயக்கி வருகிறார்.

      இந்நிலையில், அட்லி விலை உயர்ந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை வாங்கியுள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

      தமிழசினிமாவில் ரஜினிகாந்த், விஜய், தனுஷ், இயக்குனர் சங்கர், ஹன்சிகா, லெஜண்ட் சரவணன் ஆகியோருக்கு அடுத்தபடியாக ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை அட்லி வாங்கியுள்ளார்.

      இந்த காரின் விலை 7, முதல் 9.5 கோடி வரை இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

