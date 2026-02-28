Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      சிம்பு படத்தின் அப்டேட் கொடுத்த இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து!
      X

      சிம்பு படத்தின் அப்டேட் கொடுத்த இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Feb 2026 7:57 PM IST
      சிம்பு நடிக்கும் படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கவிருந்தார்.

      டிராகன் படத்தை தொடர்ந்து நடிகர் சிம்பு நடிக்கும் படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கவிருந்தார். அந்த படத்தை ஜிஎஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

      ஆனால் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் அரசன் படத்தில் சிம்பு நடிக்க தொடங்கினார்.

      இதனால் அஸ்வத் மாரிமுத்து படம் கைவிடப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. இந்நிலையில், தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா, சிம்புவுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

      இதன்மூலம் சிம்பு படம் விரைவில் தொடங்கும் என்று அஸ்வத் மாரிமுத்து அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

      அஸ்வத் மாரிமுத்து Ashwath Marimuthu silambarasan Simbu AGS சிலம்பரசன் ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் சிம்பு 
      Next Story
      ×
        X