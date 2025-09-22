Live
      தனுஷ்-ன் இட்லி கடை படத்திற்கு யு சான்றிதழ்
      தனுஷ்-ன் இட்லி கடை படத்திற்கு "யு" சான்றிதழ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Sept 2025 4:22 PM IST
      இட்லி கடை வரும் அக்டோபர் 1-ம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகிறது.

      தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷ் நடிக்கும் 52-வது திரைப்படமாகும்.

      தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அக்டோபர் 1-ம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகிறது.

      படத்திற்கான புரோமோசன் வேலைகளில் படக்குழு ஈடுபட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மற்றும் டிரெயிலர் பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது.

      படத்தின் டிரெயிலர் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

      இந்நிலையில், உலகளவில் வெளியாகும் இட்லி கடை படத்திற்கு யு சான்றிதழை தணிக்கை குழு வழங்கியுள்ளதாக படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

      இட்லி கடை தனுஷ் தணிக்கைக் குழு Idli Kadai Dhanush Censor Board 
