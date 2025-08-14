Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      வெளியானது கூலி திரைப்படம்.. ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்: வைரலாகும் வீடியோ
      X

      வெளியானது கூலி திரைப்படம்.. ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்: வைரலாகும் வீடியோ

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Aug 2025 7:55 AM IST
      • கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளாவில் காலை 6 மணிக்கு சிறப்பு காட்சிகள் தொடங்கியது.
      • தமிழகத்தில் சிறப்பு காட்சி 9 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

      சென்னை:

      நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் கூலி. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் அமீர் கான், சத்யராஜ், நாகர்ஜுனா, சவுபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன், ரெபா மோனிகா ஜான் மற்றும் உபேந்திரா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

      இந்நிலையில் இன்று உலகம் முழுவதும் கூலி திரைப்படம் இன்று வெளியானது. கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளாவில் காலை 6 மணிக்கு சிறப்பு காட்சிகள் தொடங்கியது. திரையரங்கை ரசிகர்கள் அதிரவிட்டனர். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

      தமிழகத்தில் சிறப்பு காட்சி 9 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இறுதிக் காட்சி நள்ளிரவு 2 மணிக்கு முடியும் வகையில் 5 காட்சிகளைத் திரையிடலாம் எனவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது.


      coolie Rajinikanth Lokesh Kanagaraj கூலி ரஜினிகாந்த் லோகேஷ் கனகராஜ் 
      Next Story
      ×
        X