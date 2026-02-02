Live
      25 ஆண்டுகள் நிறைவு கொண்டாட்டம்: ரீ-ரிலீஸ் ஆகும் மின்னலே
      25 ஆண்டுகள் நிறைவு கொண்டாட்டம்: ரீ-ரிலீஸ் ஆகும் "மின்னலே"

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Feb 2026 7:50 PM IST
      இயக்குனர் கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் நடிகர் மாதவன், ரீமா சென் நடிப்பில், 2001ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் மின்னலே.

      இளைஞர்கள் மத்தியில் இந்த படம் தனி இடத்தை பிடித்தது. நிச்சயமான பெண்ணுடன் ஏற்படும் காதல் கதையாக இந்த கதை உருவாகி இருக்கும்.

      ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையில் வந்த பாடல்கள் அனைத்தும் ஹிட். மொத்தத்தில் இந்த படம் இன்று வரையிலும் எவர்கிரீன் படமாக மின்னலே உள்ளது.

      இந்நிலையில், பிப்ரவரி 1ம் தேதி (நேற்றோடு) இப்படம் வெளியாகி 25 வருடங்கள் நிறைவடைந்துள்ளது.

      இதைமுன்னிட்டு, மின்னலே' திரைப்படம் வரும் பிப்ரவரி 13ம் தேதி ரீ-ரிலீஸ் ஆகிறது.

