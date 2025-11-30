என் மலர்
பிபி 180- திரைவிமர்சனம்
சென்னை காசிமேடு பகுதியில் இருக்கும் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவராக வேலை பார்த்து வருகிறார் தான்யா ரவிச்சந்திரன். இவர் போலீஸ், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ, மருத்துவ செயலாளர் என்று யாருடைய மிரட்டலுக்கும் அடிபணியாமல் நேர்மையாக இருக்கிறார். இதனால், அப்பகுதியில் உள்ள ரவுடி டேனியல் பாலாஜி அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கிறார்.
இந்த விவகாரத்தில் தலையிடும் சென்னை காவல்துறை ஆணையர், டேனியல் பாலாஜியை அழைத்து மிரட்டி அசிங்கப்படுத்தி விடுகிறார். இதனால் கடும் கோபம் அடையும் டேனியல் பாலாஜி, காவல்துறையின் எச்சரிக்கையையும் மீறி தன்யா ரவிச்சந்திரனை பழிவாங்க துடிக்கிறார்.
இறுதியில் டேனியல் பாலாஜி தான்யா ரவிச்சந்திரனை பழி வாங்கினாரா? இல்லையா? என்பதை மீதி கதை.
நடிகர்கள்
கதையின் நாயகியாக நடித்திருக்கும் தான்யா ரவிச்சந்திரன், எந்த மிரட்டலுக்கும் அஞ்சாமல் துணிச்சலான பெண் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து அசத்தியிருக்கிறார். ரவுடி கதாபாத்திரத்தில் டேனியல் பாலாஜி, மிரட்டலான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். இயக்குநர் கே.பாக்யராஜ் அழுத்தமான கதாபாத்திரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தினாலும், இரண்டாம் பாதிக்கு மேல் அவரது கதாபாத்திரம் பலம் இழந்து விடுகிறது.
முன்னாள் எம்.எல்.ஏ-வாக நடித்திருக்கும் அருள்தாஸ், காவல்துறை ஆணையராக நடித்திருக்கும் தமிழ், சமூக ஆர்வலராக நடித்திருக்கும் ஜாக் அருணாச்சலம், நாயகியின் தங்கையாக நடித்திருக்கும் ஸ்வேதா டோரத்தி, சகோதரராக நடித்திருக்கும் ரங்கா, தோழியாக நடித்திருக்கும் நயனா ஆகியோர் கொடுத்த வேலையை செய்திருக்கிறார்கள்.
இயக்கம்
அரசு மருத்துவமனை பெண் மருத்துவர் மற்றும் ரவுடி இடையிலான மோதலை மையமாக வைத்து படத்தை இயக்கியிருக்கிறார் இயக்குனர் ஜெ.பி. நீயா நானா என்று போட்டி போட்டு நடிக்க வைத்திருக்கிறார். திரைக்கதையில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி லாஜிக் மிரல்களை தவிர்த்து இருந்தால் கூடுதலாக ரசித்திருக்கலாம்.
ஒளிப்பதிவு
ஒளிப்பதிவாளர் ராமலிங்கம், தனது பணியை சிறப்பாக செய்து இருக்கிறார்.
இசை
பாடல்கள் இல்லை என்றாலும் தனது பின்னணி இசை மூலம் காட்சிகளில் இருக்கும் பதற்றத்தை பார்வையாளர்களிடம் கடத்தியிருக்கும் இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான்.
ரேட்டிங்- 2.5/5