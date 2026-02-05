Live
      லட்சுமி-லாரன்ஸ் காதல் படத்திற்கு தடை- சென்சார் போர்டு விளக்கம்
      சென்னை

      "லட்சுமி-லாரன்ஸ் காதல்" படத்திற்கு தடை- சென்சார் போர்டு விளக்கம்

      5 Feb 2026 6:17 PM IST
      • திரைப்படங்களுக்கு தணிக்கை சான்று வழங்க முடியாது என்று சென்சார் போர்டு தெரிவித்துள்ளது.
      • சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விசாரணையை 11ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது.

      சமூக நல்லிணக்கத்தை குலைக்கும் வகையில் எடுக்கப்படும் திரைப்படங்களுக்கு தணிக்கை சான்று வழங்க முடியாது என்று சென்சார் போர்டு தெரிவித்துள்ளது.

      லட்சுமி- லாரன்ஸ் காதல் படத்திற்கு தணிக்கை சான்று மறுக்கப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் சென்சார் போர்டு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

      லட்சுமி-லாரன்ஸ் காதல் திரைப்படத்தில் குறிப்பிட்ட பிரிவினரை இழுிவுபடுத்தும் வகையில் காட்சிகள் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாக வாரியம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      சமூக அமைதியின்மையை தூண்டக்கூடிய படைப்புகளை கருத்து சுதந்திரம் என அனுமதிக்க முடியாது என நீதிமன்றத்தில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

      மத்திய தணிக்கை வாரியம் தரப்பு வாதத்தை கேட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விசாரணையை 11ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது.

