VIDEO: ஹிப் ஹாப் ஆதி #concert - சர்ப்ரைஸ் என்ட்ரி கொடுத்து 'எதிர்நீச்சல் அடி' பாடலை பாடிய அனிருத்
- ஹிப் ஹாப் ஆதியின் இசை நிகழ்ச்சி நேற்று சென்னையில் நடைபெற்றது.
- இசை நிகழ்ச்சியை காண வந்த ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர்.
2017ஆம் ஆண்டு ஹிப் ஹாப் ஆதி இயக்கி, நடித்திருந்த மீசைய முறுக்கு படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. தற்போது இப்படத்தின் இரண்டாவது பாகம் தயாராகி வருகிறது. முதல் பாகத்தைப் போலவே இதையும் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதியே இயக்கி, இசையமைக்கிறார்.
இந்நிலையில், ஹிப் ஹாப் ஆதியின் இசை நிகழ்ச்சி நேற்று சென்னை நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ (YMCA) மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
அப்போது எதிர்நீச்சல் படத்தில் இடம்பெற்ற எதிர்நீச்சல் அடி பாடலை ஹிப் ஹாப் ஆதி பாடினார். அப்போது திடீரென மேடையில் தோன்றிய அனிருத் அவருடன் இணைந்து அப்பாடலை பாடினார். இதனால் இசை நிகழ்ச்சியை காண வந்த ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர். இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
