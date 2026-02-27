Live
      சினிமா செய்திகள்

      ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தின் புதிய படத்தின் டைட்டில் வெளியீடு!
      ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தின் புதிய படத்தின் டைட்டில் வெளியீடு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Feb 2026 8:38 PM IST
      • படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார்
      • பன்மொழி திரைப்படமாக உருவாகிறது

      3, வை ராஜா வை, லால் சலாம் படங்களை இயக்கியவர் இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த். இந்நிலையில் தற்போது பன்மொழி திரைப்படம் ஒன்றை இயக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

      கண்ணன் ரவி குரூப்ஸ் நிறுவனத்தின் 9வது படமான இப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார். இந்நிலையில் இப்படத்தின் டைட்டில் டீசர் வெளியாகி வெளியாகிறது. படத்திற்கு டெக்ஸ்லா என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் டைட்டில் டீசர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழில் அனிரூத் ரவிச்சந்தர் டீசரை வெளியிட்டுள்ளார்.

      இந்த டீசர் தற்போது ரசிகர்களிடையே கவனம் ஈர்த்துவருகிறது.


