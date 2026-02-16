Live
      நயினார் நாகேந்திரனுக்கு நடிகை திரிஷா கடும் கண்டனம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Feb 2026 1:42 PM IST
      • நடிகை திரிஷா வழக்கறிஞர் மூலம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
      • உயர் பதவியில் இருக்கும் ஒருவர், விரும்பத்தகாத கருத்து தெரிவித்ததை எதிர்பார்க்கவில்லை.

      தமிழ்நாடு பா.ஜ.க. தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சில தினங்களுக்கு முன் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் நடிகை திரிஷா குறித்து தரம் தாழ்ந்த கருத்துக்களை கூறிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. நயினார் நாகேந்திரினின் கருத்துக்கு பலரும் கடும் கண்டனம் மற்றும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

      இந்த நிலையில், பா.ஜ.க. தவைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் தரம் தாழ்ந்த கருத்து குறித்து நடிகை திரிஷா வழக்கறிஞர் மூலம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து திரிஷாவின் வழக்கறிஞர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

      "எனது கட்சிக்காரரும், புகழ்பெற்ற இந்திய திரைப்பட நடிகையுமான திருமதி. திரிஷா கிருஷ்ணனின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், பின்வருவனவற்றைப் பதிவு செய்ய இந்த அறிக்கையை வெளியிடுகிறேன்:

      1. இது ஊடகங்களில் பரவி வரும் எனது கட்சிக்காரரைப் பற்றிய விரும்பத்தகாத கருத்தைக் குறிப்பிடுவதற்காக வெளியிடப்படுகிறது.

      2. மாநில அரசியலில் உயர் பதவியில் இருக்கும் ஒருவர், இதுபோன்ற விரும்பத்தகாத மற்றும் பொருத்தமற்ற கருத்து தெரிவித்ததை எனது கட்சிக்காரர் ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கவில்லை.

      3. அவர் எந்த அரசியல் கட்சியுடனும் தொடர்புடையவர் அல்ல, அவ்வாறு செய்ய விரும்பவில்லை என்பதை எனது கட்சிக்காரர் மிக தெளிவாக கூறுகிறார். மேலும், கடந்த காலத்தில் எனது கட்சிக்காரர் தொடர்ந்து பராமரித்தது போலவே, அரசியலில் அவர் எப்போதும் நடுநிலையான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளார்.

      4. எனது கட்சிக்காரர் தனது திறமையால் மட்டுமே வரையறுக்கப்பட விரும்புகிறார், எந்தவொரு கூறப்படும் அரசியல் சீரமைப்பாலும் அல்ல. மேலும், மிக முக்கியமாக, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை ஒருபோதும் பொது விமர்சனம் அல்லது விவாதத்திற்கு உட்படுத்தக்கூடாது என்பது பொதுவான கூற்று. மேலும் உயர் பதவிகளை வகிக்கும் நபர்கள் பொது விவாதத்தில் பொறுப்பையும் சமநிலையையும் பராமரிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

      5. எனது கட்சிக்காரரின் பெயர் அவரைப் பொருட்படுத்தாத விஷயங்களில் சேர்க்கப்பட வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது," என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

      Trisha Nainar Nagendran திரிஷா நயினார் நாகேந்திரன் 
