Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் தனது மகளுடன் சாமி தரிசனம் செய்தார் நடிகை ஸ்ரேயா
      X
      ஆந்திர பிரதேசம்

      திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் தனது மகளுடன் சாமி தரிசனம் செய்தார் நடிகை ஸ்ரேயா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Dec 2025 12:06 PM IST
      • திருமணத்திற்கு பின்பு திரைப்படங்களில் நடிப்பதை ஸ்ரேயா குறைத்து கொண்டார்
      • ஸ்ரேயாவிக்ரு தற்போது பெண் குழந்தை உள்ளது.

      நடிகை ஸ்ரேயா தமிழில் முன்னணி நடிகர்களான ரஜினி, விஜய், தனுஷ், விக்ரம், என பல நடிகர்களுடன் ஜோடியாக நடித்து முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்தவர். இவர் தமிழ் மட்டுமில்லாமல் தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட பல மொழி படங்களில் நடித்துள்ளார்.

      திருமணத்திற்கு பின்பு திரைப்படங்களில் நடிப்பதை ஸ்ரேயா குறைத்து கொண்டார். இந்நிலையில், அண்மையில் வெளியான ரெட்ரோ படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு நடனமாடி மீண்டும் தமிழ் திரையுலகில் அவர் அடியெடுத்து வைத்தார். தற்போது நான் வயலன்ஸ் படத்தில் கனகா பாடலுக்கு ஸ்ரேயா நடனமாடியிருந்தார்.

      இந்நிலையில், திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் நடிகை ஸ்ரேயா சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

      Shriya ஸ்ரேயா திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் Tirupati Tirupati temple 
      Next Story
      ×
        X