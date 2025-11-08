Live
      நடிகர் ரஜினியின் அண்ணனுக்கு மாரடைப்பு- மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை
      நடிகர் ரஜினியின் அண்ணனுக்கு மாரடைப்பு- மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Nov 2025 12:06 PM IST
      நடிகர் ரஜினிகாந்த் உடனடியாக பெங்களூரு புறப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

      நடிகர் ரஜினிகாந்தின் அண்ணன் சத்யநாராயண ராவுக்கு திடீரென உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

      ரஜினியின் மூத்த சகோதரர் சத்யநாராயணாவுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் பெங்களூருவில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

      அவருக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

      தனது அண்ணன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தகவலை அறிந்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் உடனடியாக பெங்களூரு புறப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

      நடிகர் ரஜினிகாந்த் சத்யநாராயணராவ் மருத்துவமனையில் அனுமதி actor rajinikanth Sathyanarayana Rao hospitalized 
