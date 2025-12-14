Live
      உறுத்தான தியாகம்... மொழிக்காக நாமும் - பராசக்தி மூன்றாவது சிங்கிள் வெளியானது!
      'உறுத்தான தியாகம்... மொழிக்காக நாமும்' - 'பராசக்தி' மூன்றாவது சிங்கிள் வெளியானது!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Dec 2025 9:19 PM IST
      • படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்
      • ஜனநாயகனுக்கு போட்டியாக இப்படம் ரிலீஸாக உள்ளது

      சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் நடித்துள்ள படம், 'பராசக்தி'. இது சிவகார்த்திகேயனின் 25வது படம். ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் Dawn Pictures தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் அதர்வா, ரவி மோகன் மற்றும் பசில் ஜோசஃப் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். நாயகியாக ஸ்ரீலீலா நடித்துள்ளார்.

      இப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் முடிவடைந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணி நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்தாண்டு பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி ஜனவரி 14-ல் ஜனநாயகனுக்கு போட்டியாக இப்படம் ரிலீஸாக உள்ளது. இதனிடையே இப்படத்தின் அடி அலையே, ரத்னமாலா பாடல்கள் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றன. இந்நிலையில் இப்படத்தின் மூன்றாவது பாடலான, நமக்கான காலம் பாடல் வெளியாகி உள்ளது. இப்பாடலும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.


      Parasakthi Sivakarthikeyan sudha kongara. G.V. Prakash பராசக்தி சிவகார்த்திகேயன் சுதா கொங்கரா ஜி.வி. பிரகாஷ் 
