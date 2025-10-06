என் மலர்tooltip icon
      100 Days to go.. சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி புது போஸ்டர் வெளியீடு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Oct 2025 11:50 PM IST
      • படத்தில் அதர்வா, ரவி மோகன் மற்றும் பசில் ஜோசஃப் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர்.
      • நாயகியாக ஸ்ரீலீலா நடிக்கிறார்.

      சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் அவரது 25-வது படமாக பராசக்தி திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் Dawn Pictures தயாரிக்கிறது.

      இந்த படத்தில் அதர்வா, ரவி மோகன் மற்றும் பசில் ஜோசஃப் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். நாயகியாக ஸ்ரீலீலா நடிக்கிறார்.

      இப்படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். சுமார் ரூ.150 கோடி பட்ஜெட்டில் இந்த படம் உருவாகி வருகிறது.

      படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

      அடுத்தாண்டு பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி ஜனவரி 14, 2026-இல் இப்படம் திரைக்கு வருகிறது.

      படம் வெளியாக இன்னும் 100 நாட்களே உள்ள நிலையில், 100 days to go என்று பராசக்தி படக்குழு புது போஸ்டர் ஒன்றை படக்குழு இன்று (ஆகஸ்ட் 6) வெளியிட்டுள்ளது.

      சிவகார்த்திகேயன் பராசக்தி sivakarthikeyan Parasakthi 
