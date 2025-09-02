என் மலர்
இந்திய வெளியீட்டுக்கு ரெடியாகும் டாப் 5 கார் மாடல்கள்
பண்டிகை காலம் நெருங்கி வருவதால், கார் தயாரிப்பாளர்கள் தங்கள் புதிய மாடல்களை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகின்றனர். எனவே, செப்டம்பர் 2025 ஆட்டோ ஆர்வலர்களுக்கு அதிரடியானதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். இந்த மாதம் இந்திய சாலைகளில் வரவிருக்கும் ஐந்து அற்புதமான கார்களைப் பற்றி தொடர்ந்து பார்ப்போம்.
மாருதி சுசுகி எஸ்யூவி
மாருதி சுசுகி தனது புதிய காம்பாக்ட் எஸ்யூவியை வெளியிட உள்ளது. இந்த காரின் பெயர் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. இருப்பினும், இதற்கு முந்தைய தகவல்கள் மாருதி சுசுகி இந்த காரை எஸ்குடோ என்று அழைக்கலாம் என கூறின. இது மாருதி சுசுகி பிரெஸ்ஸாவிற்கும், நிறுவனத்தின் அரினா வரிசையில் உள்ள மாருதி சுசுகி கிராண்ட் விட்டாராவிற்கும் இடையில் நிலைநிறுத்தப்படும். மேலும், இந்த காரில் கிராண்ட் விட்டாராவை விட சற்று பெரிய இருக்கைகளைப் பெறும் என்றும், உள்புறத்தில் அதிக இடவசதி இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கலாம். இது 3 வரிசை இருக்கை அமைப்பையும் கொண்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
சிட்ரோயன் பாசால்ட் எக்ஸ்
சிட்ரோயன் இந்தியா நிறுவனம் வருகிற 5-ந்தேதி இந்திய சந்தையில் பசால்ட் எக்ஸ் காரை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. மேலும் முன்பதிவுகள் ஏற்கனவே ரூ.11,000 டோக்கன் தொகையில் தொடங்கிவிட்டன. முன்னதாக, இந்த நிறுவனம் ஹேட்ச்பேக்கின் மேம்படுத்தப்பட்ட மாடலான C3X-ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. வரவிருக்கும் சிட்ரோயன் பசால்ட் எக்ஸ், C3X ஐ விட அதிக மேம்படுத்தல்களைப் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 'பசால்ட் எக்ஸ்' பேட்ஜைத் தவிர, எஸ்யூவியின் உட்புறத்தில் கான்ட்ராஸ்ட் பினிஷ்கள் இருக்கும்.
வின்ஃபாஸ்ட் VF6
வியட்நாமை சேர்ந்த வின்ஃபாஸ்ட், வருகிற 6-ந்தேதி இந்திய சந்தையில் வின்ஃபாஸ்ட் VF6 எலெக்ட்ரிக் எஸ்யூவியை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. இந்த எலெக்ட்ரிக் எஸ்யூவியில் 59.6 kWh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் 204 ஹெச்பி பவர் வெளிப்படுத்தும் மோட்டார் வழங்கப்படுகிறது. இந்த எலெக்ட்ரிக் கார் ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் அதிகபட்சம் 480 கிலோமீட்டர்கள் வரை செல்லும் என்று தெரிகிறது.
வின்ஃபாஸ்ட் VF7
VF6 உடன், வின்ஃபாஸ்ட் நிறுவனம் வருகிற 6-ந்தேதி VF7 மின்சார எஸ்யூவி-யையும் வெளியிடுகிறது. வின்ஃபாஸ்ட் VF7 2WD மற்றும் 4WD ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கும். இரண்டு ஆப்ஷன்களிலும், இது 70.8kWh பேட்டரி பேக் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. 2WD மாடலில், புதிய VF7 204 ஹெச்பி திறன் கொண்ட மோட்டார் பயன்படுத்துகிறது. அதே நேரத்தில் AWD மாடலில் பின்புற மோட்டாரும் அடங்கும். இவை இணைந்து 350 ஹெச்பி பவர் மற்றும் 500 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வெளிப்படுத்தும்.
மஹிந்திரா தார் ஃபேஸ்லிஃப்ட்
இந்திய வாகன உற்பத்தியாளரான மஹிந்திரா, செப்டம்பர் மாதம் மஹிந்திரா தார் ஃபேஸ்லிஃப்டை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதுவரை வெளியாகி இருக்கும் ஸ்பை படங்களில் புதிய மஹிந்திரா தார் ஃபேஸ்லிஃப்ட் தார் ராக்ஸ்ஸைப் போலவே செங்குத்து ஸ்லாட் கிரில்லைப் பெறும் என்பதை குறிக்கின்றன. இது ஐந்து-கதவுகள் கொண்ட வெர்ஷனில் இருந்ததை போன்ற ஹெட்லைட்களை கொண்டிருக்கும். இத்துடன் C-வடிவ DRLகளுடன் கூடிய LED ப்ரொஜெக்டர் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, முன் பம்பர் மற்றும் ஃபாக் லைட்கள் உள்ளன.