என் மலர்
கார்
வெளியீட்டுக்கு ரெடியாகும் ஸ்கோடா குஷக் ஃபேஸ்லிஃப்ட்..!
- இந்த கார் ஐந்து டூயல்-டோன் நிற ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கிறது.
- மார்ச் மாத வாக்கில் இந்த காரின் டெலிவரி தொடங்குகிறது.
ஸ்கோடா நிறுவனத்தின் புதிய குஷக் ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடல் விரைவில் இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. விரைவில் வெளியாகும் நிலையில், குஷக் ஃபேஸ்லிஃப்டி மாடலின் உற்பத்தி தொடங்கியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜனவரி மாதம் சர்வதேச சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த காரின் விலை விவரங்கள் வரும் வாரங்களில் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து மார்ச் மாத வாக்கில் இந்த காரின் டெலிவரி தொடங்குகிறது.
2026 குஷக்: கிளாசிக்+, சிக்னேச்சர், ஸ்போர்ட்லைன், பிரெஸ்டீஜ் மற்றும் மான்டே கார்லோ என ஐந்து வேரியண்ட்களில் கிடைக்கும். இந்த கார் சிம்லா கிரீன், செர்ரி ரெட், ஸ்டீல் கிரே, பிரில்லியண்ட் சில்வர், கேண்டி ஒயிட், கார்பன் ஸ்டீல், டீப் பிளாக் மற்றும் லாவா புளூ உள்ளிட்ட மோனோ-டோன் நிறங்களிலும் கிடைக்கும்.
இத்துடன் சிம்லா கிரீன், செர்ரி ரெட், ஸ்டீல் கிரே, கேண்டி ஒயிட் மற்றும் பிரில்லியண்ட் சில்வர் ஆகிய ஐந்து டூயல்-டோன்ஆப்ஷன்களும் கான்ட்ராஸ்ட் பின்க் ரூஃப் பெறுகின்றன.
அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, புதிய ஸ்கோடா குஷக், எலெக்ட்ரிக் சன்ரூஃப், ஃபுல் எல்.இ.டி. லைட்கள், டர்ன் இண்டிகேட்டர்கள், ஆறு ஏர்பேக்குகள், ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், அலாய் வீல்கள் மற்றும் விரும்புவோர் தேர்வு செய்யும் வகையில் (புதிய) 8-ஸ்பீடு டார்க் கன்வெர்ட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் கியர்பாக்ஸ் போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை கொண்டிருக்கிறது. மேலும் இந்த பிரிவில் முதல் முறையாக பின்புற இருக்கை மசாஜ் செயல்பாடும் வழங்கப்படுகிறது.